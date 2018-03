Enchères : un Picasso pour battre des records

Cette jeune fille au regard intrigant, personne ne l'avait vue depuis 50 ans. Pourtant, en mai prochain, à New York, la Fillette à la corbeille fleurie deviendra peut être le Picasso le plus cher de l'histoire. Le tableau estimé à 100 millions de dollars a très rarement été mis en vente. En 1905, Picasso en demande 150 francs aux collectionneurs Leo et Gertrude Stein, qui l'achètent et l'accrochent chez eux, loin du regard du public. En 1968, le tableau passe dans les mains du milliardaire David Rockefeller. Sur le mur de son salon, la toile n'en bouge plus pendant 50 ans.

Un tableau d'une qualité rare

Les enchères de mai sont une occasion rare d'acquérir ce portrait d'une jeune fille anonyme, peut-être une bohémienne. L'estimation bat aussi des records pour la qualité de l'œuvre. "C'est la période bleue. Et il annonce déjà la période rose. Ce tableau est en plus très mystérieux", explique François de Ricqlès, président de Christie's France. Le Picasso le plus cher a été vendu 179,4 millions de dollars en 2015. Si les enchères s'envolent, la fillette pourrait le détrôner.

