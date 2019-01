Conte pour enfants : quelle évolution ces dernières années ?

C'est comme un rituel, un moment où le temps est suspendu. Quand mamie lit un conte, on pourrait entendre une fée voler. Un rituel que la famille rencontrée par France 2 tient à préserver. Il était une fois un enfant orphelin, une méchante belle-mère... Dans tous les contes, on trouve les mêmes codes.

Les messages évoluent

Mais peut-on vraiment dire que rien ne bouge dans le monde du conte ? Loin de là. Au salon du livre jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis), on trouve désormais des éditeurs qui innovent en proposant des contes en apparence classiques, mais en apparence seulement. "Les contes ont un message à faire passer. (...) On a le droit de les bouger", explique Gaël Aymon, auteur pour qui les messages ont évolué. Entre passé et futur, tradition et modernité, de la bouche à l'oreille, de la parole à l'écrit, les contes ont traversé les siècles, car ils sont des mensonges auxquels on a tellement envie de croire.

Le JT

Les autres sujets du JT