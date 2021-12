Cinéma : « La croisade », une comédie climatique bien ficelée

C’est une fiction, où un enfant de bonne famille ultra déterminé se mobilise pour sauver la planète, rien que ça. "Il y avait comme ça, une manière de faire un film très actuel, presque en direct, qui se trouve être un moment historique", explique l’acteur et réalisateur Louis Garrel. Et c’est comme ça que le fils d’Abel et de Marianne vend leurs plus belles affaires pour financer son méga projet écologique.

Une comédie bien ciblée, bien ficelée

Cette croisade des enfants contre le réchauffement climatique a été soufflée au comédien réalisateur Louis Garrel par son ami décédé, le scénariste Jean-Claude Carrière. Une fable écolo inspirée par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. "Ça fait déculpabiliser et en même temps, ceux qui se sentent engagés peuvent s’y reconnaître, ceux qui ne le sont pas peuvent s’y reconnaître aussi", affirme la comédienne Laetitia Casta. "La croisade", une comédie bien ciblée, bien ficelée, qui fera réfléchir les petits comme les grands.