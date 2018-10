Charles Aznavour : les Arméniens lui rendent hommage

Après la mort de Charles Aznavour dans la nuit de dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre, les Arméniens sont également émus. En duplex de la capitale, Erevan, la journaliste correspondante pour le magazine Nouvelles d'Arménie, Laurence Ritter, a recueilli les témoignages des habitants. "Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de dignité bien évidemment, depuis 18 heures à peu près et 19 heures surtout, les gens sont venus spontanément sur cette place Charles Aznavour", rapporte la journaliste.

"C'est un petit peu comme si on perdait quelqu'un de notre famille"

"Ils sont venus poser une fleur, une bougie et se recueillir un petit moment avec ces portraits également qui défilent", poursuit la journaliste. Le chanteur était "effectivement une fierté nationale, mais au-delà des frontières de l'Arménie. Une jeune femme, très émue tout à l'heure me disait en pleurant, 'vous savez c'est un petit peu comme si on perdait quelqu'un de notre famille. Quelqu'un qui nous a si bien, nous les Arméniens, fait rayonner à travers le monde entier'", conclut Laurence Ritter.