Aretha Franklin : obsèques en musique

Il avait tenu à être présent aux obsèques de celle qui incarnait mieux que personne, la musique noire-américaine. Stevie Wonder pour une cérémonie entre chants et prières. Mais aussi hommage politique. Comme celui de l'ancien président Bill Clinton : "Elle fait grandir le don que Dieu lui avait donné". Et il sort son téléphone portable, pour faire écouter Aretha Franklin. La chanteuse et actrice Jennifer Hudson entame le plus célèbre Amazing Grace.

"Féministe avant que le féminisme soit populaire"

Une cérémonie au cours de laquelle a aussi été rappelé l'engagement d'Aretha Franklin pour l'engagement des droits civiques, notamment à travers cette parole : "Elle était féministe avant que le féminisme soit populaire. Elle défendait les droits civiques quand peu de gens le faisaient". Porté par ses proches, le cercueil d'Aretha Franklin quitte le temple de Detroit. Elle reposera en paix, dans la ville où son père était pasteur.