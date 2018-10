Art contemporain : qu'est-ce qui fait la valeur des œuvres ?

Samedi 6 octobre, un tableau de Banksy s'est autodétruit juste après avoir été vendu aux enchères. Outre le coup de théâtre, c'est également un coup de génie. Car même s'il est en lambeau, les experts estiment qu'avec ce geste, sa valeur a déjà doublé. Mais alors, qu'est-ce qui détermine la valeur des artistes sur le marché de l'art contemporain ?

De la manipulation dans les ventes aux enchères ?

Pour être côté, il faut avoir un style immédiatement reconnaissable qui casse les codes en vigueur. Il faut aussi être bien représenté dans les foires internationales et surtout dans les salles de vente. Car aujourd'hui, ce sont souvent les enchères qui fixent la valeur d'un artiste. Mais on parle souvent de manipulation dans les ventes aux enchères où de faux acheteurs feraient grimper les prix artificiellement. Des dérives et une inflation que Banksy dénonce avec humour, au risque toutefois de l'alimenter encore.

