VIDEO. Des rangers partent au combat pour sauver un girafon menacé par des braconniers

Plusieurs hommes s'entraînent avant de partir au combat. Leur mission ? Retrouver Christelle, un girafon menacé par des braconniers. "Elle avait des parents mais ses parents ont tous été tués par les braconniers locaux", déplore un surveillant pisteur.

Plus inquiétant encore : c’est l'une des dernières girafes du parc national de Bamingui Bandoran, situé dans le nord de la Centrafrique. Ce parc était pourtant l'un des endroits les plus riches du continent en termes de biodiversité. "En 40 ans, on est passé de environ 2 000 ou 3 000 girafes à peut-être moins de 10 aujourd’hui", s’inquiète Hilde Vanleeuwe, responsable du suivi de la biodiversité. Quant au nombre d'éléphants, il est passé de 35 000 à 0.

La région menacée par des groupes rebelles

Une telle situation est due à l'instabilité de la région menacée par plusieurs groupes rebelles comme les Centrafricains de la Seleka et la milice Janjawid, venant du Darfour. Les locaux et les Soudanais tuent les animaux pour se nourrir. Pour les repousser, ces 46 gardes forestiers parcourent quotidiennement les 10 000 km du parc. Mais la tâche est ardue : les rebelles, souvent mieux armés, tirent régulièrement sur les rangers.

Autre problème : la région ne compte aucun tribunal et aucune prison, ce qui oblige les rangers à relâcher les braconniers après 48 h de garde à vue.