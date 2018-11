Tchad : le président Idriss Deby en Israël pour renforcer la coopération sécuritaire

Engagé sur plusieurs fronts, contre les islamistes et contre des rébellions internes dans le nord et l’est du pays, le président tchadien, Idriss Deby a effectué le 25 novembre 2018 une visite surprise en Israël. Cette première pour un chef d’Etat tchadien depuis 46 ans, qualifiée d’historique par Benjamin Netanyahu, a pour but de renforcer la coopération dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans l’agriculture désertique.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (à droite) s'apprête à serrer la main du président tchadien Idriss Deby lors de leurs déclarations communes à Jérusalem, le 25 novembre 2018 (RONEN ZVULUN / POOL)

Alain Chémali Rédaction Afrique France Télévisions