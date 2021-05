Royaume-Uni : la Royal Navy teste le "jet pack" pour faire voler ses soldats

Pour mener l'assaut contre un navire, les marines britanniques de la Royal Navy testent un outil spectaculaire dans leur sac à dos : le "jet pack", un réacteur volant. Pour des manœuvres similaires, les soldats utilisent d'ordinaire un hélicoptère dont ils descendent avec une corde. Cette nouvelle méthode est plus discrète et moins périlleuse, avec même un atterrissage en douceur. Pour l'instant, il ne s'agit que d'exercices, mais l'hypothèse d'une utilisation dans des zones de conflits réels se renforce, tout comme le partenariat entre l'armée et le concepteur du jet pack, lui-même ancien militaire.



Mobile et difficile à arrêter

"Avec les hélicoptères, il y a toujours le risque d'avoir un problème ou de se faire tirer dessus. Vous pouvez perdre toutes vos troupes à l'intérieur. Alors qu'avec les jets packs, vous êtes indépendants. Si huit soldats ont chacun un jet pack, ils seront très mobiles et difficiles à arrêter", explique le concepteur du jet pack, Richard Browning.