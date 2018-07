Nucléaire : un rapport accablant sur la sécurité des centrales

Un drone qui s’écrase contre une centrale nucléaire, c’était mardi 3 juillet à Bugey, dans l’Ain. Cette action a été menée par l’ONG Greenpeace pour atteindre un objectif : montrer le faible niveau de protection des centrales nucléaires en France. Ce constat de vulnérabilité a été fait par la commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Le rapport des députés qui paraît jeudi 5 juillet dans la matinée est accablant. Les 19 centrales nucléaires françaises ne sont pas assez protégées du risque terroriste.

Un recours trop fréquent à la sous-traitance

D’importantes failles existent également en cas de catastrophe naturelle. Autre conclusion du rapport, les centrales ont désormais trop souvent recours à la sous-traitance. Les agents d’EDF ne sont plus en mesure d’effectuer eux-mêmes certaines interventions délicates. Les opérations sont de plus en plus nombreuses sur des infrastructures vieillissantes.

Le JT

Les autres sujets du JT