Nouvel An : Florence Parly était au Mali avec les soldats français

La ministre des armées Florence Parly est au milieu des troupes. Un réveillon dans un camp retranché, à l'extrême nord du Mali : "Je leur souhaite beaucoup de succès, ils le méritent. Jour et nuit, ils sont engagés pour la protection et la liberté des Français", dit la ministre. "C'est une deuxième famille, mais on n'oublie pas la première qui est loin d'ici", dit un militaire.

1 000 jihadistes à saisir

Sur la base de Tessalit, ils sont plus de 200 militaires, mais tous ne sont pas à la fête, car la mission continue : il y a ceux qui rentrent de patrouille et ceux qui montent la garde, car la menace est permanente. Sous la tente, le réveillon touche à sa fin. "Derrière ces festivités du 31 se cache une réalité plus sombre. La France traque encore et toujours au Mali quelques 500 à 1 000 jihadistes. Un ennemi dangereux, déterminé et très difficile à saisir", explique Dorothée Olliéric, journaliste de France 2.

