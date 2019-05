Débarquement du 6 juin 1944 : à 97 ans, un vétéran américain va à nouveau sauter en parachute

Il fait partie de ceux qui ont contribué au Débarquement du 6 juin 1944. Le fameux D-Day, mené par les soldats américains en Normandie, pour libérer la France et faire reculer les Allemands. Il y a 75 ans, Tom Rice a sauté, en pleine nuit, parachuté au-dessus du canal de Carentan.



À l'occasion de l'anniversaire du Débarquement, celui qui est aujourd'hui âgé de 97 ans va rééditer son exploit. Invité d'honneur de la cérémonie de commémoration à Carentan-les-Marais (Manche), le vétéran sautera, en tandem, dans le ciel normand. Un défi auquel il se prépare depuis plusieurs semaines, s'entraînant deux fois par semaine dans une salle de sport, en Californie. "On espère qu'on pourra déployer un drapeau français, un drapeau américain et un drapeau de la 101e division", ambitionne le nonagénaire, qui fera partie des plus de 200 parachutistes largués au-dessus de la commune.

