Coronavirus : le renfort de l’armée

Où sera construit le futur hôpital de campagne ? "On sait maintenant où va se trouver l’hôpital militaire de campagne promis par Emmanuel Macron lundi soir. Il va se trouver près de l’hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin) qui est surchargé depuis plusieurs semaines. Le ministère des Armées nous l’a confirmé, il y aura bien plusieurs structures modulaires sous tentes avec une capacité d’une trentaine de lits en réanimation", explique la journaliste de France Télévisions Ambrine Bdida en direct de l’hôpital de Mulhouse.

Le régiment médical de l’armée se prépare

Les patients seront pris en charge par du personnel médical de l’armée. "Ce dispositif devrait être mis en place d’ici quelques jours. Pour l’instant, il n’y a pas plus de précisions sur la date. Actuellement, le régiment médical de l’armée se prépare et prépare son matériel près d’Orléans (Loiret). C’est une excellente nouvelle de plus (…) quelques patients ont déjà été évacués vers le sud de la France et le personnel médical de Mulhouse se dit soulager par ces évacuations", conclut la journaliste.