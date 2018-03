Armes : des ventes en hausse

Avions de chasse, sous-marins, missiles, chars... Face aux menaces terroristes, jamais les fabricants d'armes n'ont vendu autant de matériel à l'étranger. Entre 2013 et 2017, les ventes ont augmenté de 10% dans le monde. Après des années de vache maigre, la France affiche 27% d'exportations en plus. Jusqu'à présent classée 4e sur le marché des ventes d'armes, elle arrive sur le podium, juste derrière les États-Unis et la Russie, en 3e position.

30 à 40 000 emplois devraient être crées sur dix ans

Une place qui s'explique notamment par "les contrats de Rafale signés avec l'Inde, le Qatar, l'Égypte, et le très grand contrat de sous-marins vendu à l'Australie", selon Jean-Pierre Maulny, de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Dans un secteur qui emploie 200 000 personnes, le niveau élevé des exportations françaises devrait créer 30 à 40 000 emplois sur dix ans. Le pays qui a le plus augmenté ses ventes d'armes est cependant la Chine : +34% en quatre ans, la plaçant au 5e rang ds plus gros vendeurs, juste derrière l'Allemagne.

