VIDEO. Armée : à quoi les soldats du futur ressembleront-ils ?

H. Puffeney, I. Bornacin, J. Duboz, C. Dechassey

Un gant tactile pour piloter un avion de chasse : il s'agit d'un projet français, imaginé à Grenoble (Isère). L'idée : contrôler l'appareil grâce aux micro-gestes des doigts sans bouger le bras, pour limiter le stress et la fatigue des pilotes lorsqu'ils sont en opération. Au total, l'armée française mise sur onze projets, souvent futuristes. Matériaux de blindage ultra légers, reconnaissance vocale, laser pour neutraliser un drone… Néanmoins, une inquiétude de plus en plus concrète se fait ressentir : jusqu'où ira la technologie ?

Un comité d'éthique pour fixer les lignes rouges à ne jamais franchir

Les soldats bioniques, objets de la science-fiction, seront-ils bientôt en opération ? Par exemple, une rétine artificielle réactive permettra de mieux détecter les mouvements, ainsi que les variations dans l'image. Devant des technologies controversées, l'armée a demandé à un comité d'éthique de fixer les lignes rouges à ne jamais franchir. "Ce n'est pas parce que les militaires peuvent être envoyés dans des missions risquées que l'on peut jouer avec leur dignité, avec leur intégrité", estime Bertrand Pêcheur, le président du comité d'éthique du ministère des Armées.

