Afghanistan : la douleur des familles de soldats français morts en mission

Il y a treize ans, le 18 août 2008, le caporal-chef Rodolphe Penon perdait la vie lors d’une mission en Afghanistan, sous les tirs des talibans. Avec leur retour au pouvoir, le 15 août dernier, le recueillement est particulièrement douloureux pour sa famille. "Mon frère est allé là-bas combattre les talibans, et de les voir maintenant dans le palais présidentiel, c’est un échec total, pour la France, pour le sacrifice de nos soldats. Mon frère a donné sa vie, et je me demande pourquoi", déplore Magali Tejedor.

"Ils sont morts pour rien"

Une incompréhension que partage la famille de Julien Le-Pahun, mort le même jour et dans les mêmes circonstances que le caporal-chef Rodolphe Penon. Son père pousse un cri de colère. "Ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts pour rien. On a une pensée pour nos enfants qui sont partis, mais maintenant, on a aussi une pensée pour ceux qui sont toujours en Afghanistan, ces pauvres gens qui vont subir le joug de ces… Je ne sais même pas comment les qualifier", confie-t-il avec émotion. Depuis 2001, début de l’intervention militaire internationale, 89 soldats français ont été tués en Afghanistan.