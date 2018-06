Tomate : le fruit le plus consommé par les Français

Les Français sont de grands amateurs de tomates. "Ce fruit, selon les experts, est le plus consommé par les Français. Ils mangent chaque année 14 kg de tomates fraîches par foyer. Les plus consommées, ce sont les tomates rondes et grappes. Elles représentent plus de 50% des ventes. Mais, depuis une quinzaine d'années, la consommation de tomates cerises est montée en flèche, tout comme celle des tomates côtelées. Les variétés anciennes font une belle percée. Il y a un véritable engouement du consommateur pour ces produits dont l'aspect n'est pas forcément parfait, mais qui sont plus goûtus", explique la journaliste Nabila Tabouri.

85% des tomates sont produites sous serre

Les tomates sont majoritairement cultivées sous serre, pour 85% de la production. Comment bien choisir les tomates quand on fait son marché ? "Il faut d'abord les consommer lorsque c'est la saison, de mai à octobre. Celles que vous consommez en hiver viennent de milliers de kilomètres et manquent parfois de saveur. Méfiez-vous des tomates trop calibrées. Si elles n'ont pas de défaut, c'est qu'elles ont été cultivées de façon industrielle. Pour la fraîcheur, une astuce, vérifiez le pédoncule. Il doit être bien vert et pas sec", conseille la journaliste.

