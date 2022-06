Pouvoir d'achat : vers un chèque alimentaire étendu à tous les aliments ?

Le chèque alimentaire, promesse d'Emmanuel Macron pour les plus modestes, devait servir à acheter des fruits et légumes bios ou locaux. Face à l'inflation, le gouvernement pourrait étendre la mesure à tous les produits alimentaires. Au lieu d'une aide mensuelle, il pourrait s'agir d'un versement unique, entre 50 et 150 euros selon les sources, sous forme de virement ou de bon alimentaire. "Il faut qu'il puisse, dans la mesure du possible, soutenir l'agriculture française et permettre aux Français, notamment les plus modestes, d'avoir accès à une alimentation de qualité", estime Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines.

Un dispositif difficile à mettre en œuvre

Pour les spécialistes, le dispositif est difficile à mettre en œuvre dans les rayons. "C'est de la chirurgie de définir le bon périmètre pour les produits qui seraient valables pour ce chèque alimentaire. (…) Dès lors que ça devient très compliqué à mettre en œuvre, en règle générale, l'histoire nous montre que ça n'est pas mis en œuvre", alarme Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. Les détails pourraient être présentés d'ici à la fin du mois de juin, pour un vote durant l'été à l'Assemblée nationale.

