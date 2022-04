Pouvoir d'achat : les prix de l'alimentation vont continuer d'augmenter dans les prochains mois

Chaque matin, une éleveuse ramasse les œufs du jour et, depuis un an, nourrir la centaine de poules pondeuses de son exploitation lui coûte 20% plus cher. Pour faire face à cette hausse, elle va augmenter de 20 centimes d'euro le prix de sa boîte de six œufs. En plus des œufs, c'est la farine et le beurre qui coûtent désormais plus cher. Des matières premières indispensables à la pâtissière Florence Cail, qui sait déjà qu'elle va devoir augmenter ses tarifs.

Les prix flambent dans les supermarchés

Dans les rayons des supermarchés, les prix flambent depuis le début de l'année pour les produits premiers prix. On constate ainsi une augmentation de 40% sur les pâtes, ou de 11% sur l'huile d'olive. Les hausses n'épargnent pas non plus la viande, ni les produits de marque comme le lait ou le café. Selon Rodolphe Bonnasse, spécialiste de la grande distribution, ces hausses ne prennent pas encore en compte les conséquences de la guerre en Ukraine. Les industriels prévoient déjà des hausses de 5% à 8% dans les prochains mois.