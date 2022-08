Pays-Bas : la sécheresse fragilise les digues d'un pays obsédé par la montée des eaux

La sécheresse n'épargne personne cet été : les Pays-Bas sont officiellement en "pénurie d'eau" depuis le 2 août dernier, dans ce pays où elle est pourtant très abondante.

Certaines constructions voient leurs structures fragilisées : les offices régionaux des eaux ont multiplié les inspections sur les digues tout l’été. Si les grandes digues qui font face à la mer du Nord sont relativement épargnées, les petites structures qui garantissent le drainage de l'eau et l'assèchement des polders, à l’intérieur des terres, souffrent particulièrement de la sécheresse.

Ces structures sont généralement faites de tourbe, un matériau traditionnel mais fragile. La terre noire se fissure dès que la température monte trop, explique Hannedrré Coulevahine, spécialiste des digues à l'institut Deltares de Delft : "Si une fissure se forme, alors les tourbes vont s’assécher et s'oxyder jusqu’à disparaître. En cas de soudaine montée des eaux, ces fissures vont se remplir d’eau et la digue ne pourra plus résister à la pression."

L'eau, une menace habituelle aux Pays-Bas

Près du village de Pijnacker, dans la région de Delft, si la digue venait à céder, l'eau du canal de drainage, dont elle protège le polder en contrebas, se déverserait là où sont tranquillement en train de paître les 90 vaches de Boss, éleveur laitier : "Ce polder, toute cette zone est à trois mètres sous le niveau de la mer."

"Si les digues cèdent, mes vaches devront apprendre à nager. Il n’y aura plus de ferme ici, ça sera un lac !" Boss, éleveur laitier à franceinfo

Il poursuit : "Je ne suis pas inquiet car les Néerlandais ont appris à vivre en fonction du niveau des eaux. Et puis, les autorités qui gèrent l'eau font du bon boulot. Ils inspectent les digues, ils vérifient que tout est en ordre, pour éviter les inondations avant l’arrivée de l’automne et de l’hiver."

Les digues de tourbe sont ainsi régulièrement recouvertes d'une couche d'argile, pour éviter à la terre de sécher. De petits bateaux viennent également en arroser les parois au canon à eau en cas de sécheresse.