L214 et 30 millions d'amis révèlent un nouveau scandale de maltraitance dans un élevage intensif de poules du Morbihan

Les deux associations de défense des animaux portent plainte.

La Fondation 30 millions d'amis et L214 rendent publiques mardi 11 juin de nouvelles images, tournées dans un élevage intensif de 190 000 poules pondeuses à Caro, dans le Morbihan. Cet élevage fournit notamment le groupe Avril, premier producteur d'œufs français.

Cette nouvelle vidéo, tournée le 3 mai, montre des poules pondeuses amassées dans des cages, la plupart déplumées. Une partie des animaux est destinée à être "ramassée", c'est-à-dire à être conduite à l'abattoir. Mais ces poules se retrouvent hors des cages, au sol. Elles n'ont alors plus accès à l'eau et à la nourriture et se retrouvent à côté des cadavres qui gisent déjà par terre.

En finir avec l'élevage des poules en cage

Face à ces mauvaises conditions d'élevage, la Fondation 30 millions d'amis et l'association L214 portent plainte pour sévices graves et mauvais traitement. De plus, elles demandent au groupe Avril de s'engager publiquement et d'en finir avec l'élevage des poules pondeuses en cage d'ici 2025.

Selon les derniers chiffres du Comité national pour la promotion de l'œuf, l'élevage en cage des poules pondeuses diminue. En 2018, il représentait 57,8% de la production française, contre 81% en 2008. Mais pour la Fondation 30 millions d'amis et L214, ce mode d'élevage reste "majoritaire à l'image du groupe Avril qui tarde à publier un engagement pour tourner le dos à cette pratique."