Environnement : la ferme du futur se trouve-t-elle aux Pays-Bas ?

Cette ferme aux Pays-Bas est unique en son genre. Elle est collective et écologique. Elle nourrit 200 familles qui sont co-propriétaires. "Nous avons des poules dans le verger qui nous procurent des oeufs et de la viande. Nous mangeons les pommes, les poires et les prunes du verger. Nous avons des cochons, quatre hectares de maraîchage avec environ 50 sortes de légumes et nous avons aussi des vaches à viande", explique Douwe Korting, co-gérant de la ferme, située à Boxtel, dans le sud du pays.

Une ferme tournée vers le développement des nouvelles technologies

Ici, la production est guidée par la nature. Les poules se baladent entre les fruitiers. "Je pense qu'il faut revenir à des pratiques d'un temps où l'on comprenait encore ce que l'on faisait. Nous sommes en train de faire cela ici, en mettant en place une ferme diversifiée où beaucoup de choses se passent en même temps", précise Geert van der Vee, le fondateur de la ferme collective, qui travaille avec l'université d'Eindhoven sur la possibilité de développer des robots et de survoler la ferme avec des drones.