DIRECT. Journée de mobilisation des agriculteurs : pour le ministre de l'Agriculture, ils doivent gagner davantage

: les gens qui se plaignent (dans la vraie vie ou ici) de manger mal et des effets néfastes sur la santé de notre mode d'agriculture seraient bien avisés de :1 écouter les scientifiques qui disent qu'on ne les empoisonnent pas et que l'élevage à aussi un effet positif sur l'environnement et 2. De payer plus cher pour manger des produits de qualités et rémunérer correctement la France qui se tue (littéralement) à nous nourrir. On a voulu manger de la viande pas chère on a produit la m***** à bas coût, on veut manger de la viande de qualité élevé selon des normes strictes on achète des viandes labels rouges ou autres labels gages de qualités... (surtout que si c'est plus cher on en mange moins et on remplace par des légumineuses et des œufs et bam, on fait un effort pour la planète et notre santé)! Je soutiens nos agriculteurs !

: Il est vrai que les agriculteurs ne paient pas les pesticides, engrais etc... et c'est par plaisir qu'ils mettent la dose dans la perspective de faire fortune... grâce au bon citoyen eco-responsable qui n'est pas prêt à mettre le prix mais l'est tout à fait pour un bon gros steack brésilien "bio" 🤣

: Les ptratiques de la FNSEA, lobby pro pesticides, pro agriculture intensive doivent cesser. Il serait temps d'entrer au XXIe siècle et de penser à la santé -des consommateurs comme des agriculteurs !

: Les agriculteurs ne sont pas content d’être traités d’empoisonneur et bien qu’ils changent leurs pratiques et participent à la lutte contre les pesticides dont ils sont aussi victimes alors peut-être nous changerons d’opinion sur eux

: #Agriculteurs N'oublions pas que c'est un dur labeur et que c'est grâce à eux que nous mangeons. Respect !!!

: Dans les commentaires, vous êtes toujours très partagés sur les manifestations prévues aujourd'hui contre l'"agribashing".

: Votre point de vue se défend @Samchiro75. Ce n'est cependant pas nous – comme l'indique les guillemets – qui avons créé ce mot d'"agribashing", mais les agriculteurs et leurs syndicats, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Nous ne pouvons pas faire comme si ce terme, utilisé par les premiers concernés et au cœur de l'actualité du jour, n'existait pas.

: Peut-on arrêter avec les mots anglais ? Comme si ça faisait plus branché ou plus expert! Wikipedia peut vous aider à changer: « Eileen Mafficher et Alice Monchicourt proposent « bastonnage »[1], tandis que Pierre Jullien propose « matraquage » ou « dénigrement » comme équivalent pour cet emprunt lexical à l'anglais, où il signifie « rossée »[2], « raclée »[3]. En français comme en anglais, le terme est souvent précédé d'un mot qui représente le sujet sur lequel on s'acharne. On parle ainsi en 2013 de « France bashing »[4]. » Dénigrement me semble le plus proche de notre utilisation...alors, on fait quoi? Merci de la part d’un français de New York qui milite pour le français et non ces mots stupidement branchés que l’on veut coller partout, il y a toujours un mot français pour dire la même chose, la preuve les québécois y arrivent, les suisses aussi bien souvent!

• Ils manifestent aujourd'hui pour dénoncer "l'agribashing" à l'appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs. De Lyon à Toulouse, nous vous résumons dans cet article les principales actions prévues.



: Moi qui habite en ville je n'ai pas l'impression que les Français n'aiment pas leurs agriculteurs. Bien au contraire.

: Les enfants d'agriculteurs sont aussi souvent méchamment moqués.Mon fils en a beaucoup souffert en élémentaire et au collège.

: Cela repose sur le fait que ces reproches seraient injustifiées. Et comme bien souvent, on mélange tout gaillardement depuis les attaque contre les élevages jusqu'au précaution sanitaires les plus élémentaires.

: "France veut tu encore de tes agriculteurs ?". Et bien pas à n'importe quel prix. La FNSEA doit vraiment entamer la bascule vers une agriculture avec un minimum de pesticide.

: Et l'ecolobobo bashing des agriculteurs, soutenus par leur (trop) puissant syndicat ! On n'en parle pas, et pourtant combien de frictions et altercations dès que des citoyens signalent et reprouvent des atteintes flagrantes à leur santé et l'environnement.

: Saper les pratiques des agriculteurs et leur univers de façon récurrente, gratuitement et avec des arguments discutables voire sans fondements.

: Les manifestations d'agriculteurs prévues aujourd'hui et la notion d'"agribashing" – formée des mots agriculture et bashing (qui signifie agression, attaque ou dénigrement, en anglais) – vous font réagir dans les commentaires.

: "Aujourd'hui, on dit au président de la République : 'Ça suffit, on a besoin de vous entendre.'"



Invité ce matin sur franceinfo, le président des JA, un syndicat de jeunes proche de la FNSEA, a expliqué que le but des manifestations du jour était d'interpeller Emmanuel Macron.

: Les manifestations commencent. A Nevers, des bâches ont été déployées devant la préfecture, signale un agriculteur sur Twitter.

: @anonyme : Ce terme, au cœur des manifestations aujourd'hui, a été popularisé par le principal syndicat agricole, la FNSEA, et repris par le ministre de l'Agriculture qui a proposé de créer un "Observatoire de l'agribashing". Il sert à désigner toute forme de dénigrement ou de critiques des agriculteurs, ainsi que les agressions dont ils font parfois l'objet.

: C'est quoi agribashing?

: Enfin, plusieurs quotidiens régionaux se penchent sur le mal-être des agriculteurs. Corse Matin fait sa une sur le dossier des aides agricoles non versées, L'Est Républicain annonce la manifestation prévue aujourd'hui contre l'"agribashing".