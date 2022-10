Dérèglement climatique : dans le Vaucluse, la récolte des olives s'annonce très maigre en 2022

C'est la pire récolte d'olives depuis huit ans. Dans un verger de Beaumes-de-Venise (Vaucluse), elles se ramassent habituellement à l'aide de filets et de peignes. En 2022, elles sont si peu nombreuses que la cueillette à la main suffit. "De mémoire d'oléiculteur, je n'ai jamais eu ça", confie Jean-Paul Vaton. Ce maigre rendement s'explique par les conditions météo : du gel au printemps puis une sécheresse persistante, qui a freiné le développement des fruits et favorisé la prolifération des mouches. "Déjà qu'il n'y avait pas une grosse récolte, là c'est encore plus faible, à cause de la mouche", déplore-t-il.

- 50 % à 70 % d'olives dans le secteur

Dans le secteur de Beaumes-de-Venise, la recette d'olives a chuté de 50 % à 70 %. Elle touche les 1 200 oléiculteurs de la coopérative. L'un d'eux a récolté 115 kg cette année, contre 8 tonnes en 2021. La faible production, à laquelle s'ajoutent la crise de l'énergie et la pénurie de bouteilles en verre, devrait avoir des conséquences sur les prix de vente au consommateur. "On va serrer les boulons de tous les côtés, on va essayer de faire en sorte que l'augmentation soit la plus cohérente possible par rapport à celle qu'on subit", précise toutefois Bruno Theuerlacher, oléiculteur.