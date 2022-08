Découverte : l'impressionnante collection de variétés de tomates d'un château de la Loire

Derrière les grilles du château de la Bourdaisière (Indre-et-Loire), un endroit insoupçonnable. Un jardin à la française, mais pas n'importe lequel. Ici poussent pas moins de 700 variétés de tomates. Le maître des lieux, c'est Nicolas Toutain. Ce jardinier veille sur ces tomates classées par couleur et par ordre alphabétique, plantées en 1798 par le propriétaire du château. Entre ses mains, une collection unique au monde de variétés anciennes.

Quatre tonnes de tomates produites chaque année

Il y en a de toutes les couleurs, des plus charnues aux plus fines, arrondies ou allongées, aux noms des plus extravagants. Cet été, à cause de la chaleur, elles ont même encore plus de goût et sont irrésistibles pour les visiteurs du château. "Pour enrichir cette collection, on fait régulièrement des échanges avec des collectionneurs. Aujourd'hui, on a arrêté de collectionner à outrance, car la surface du potager ne le permettrait pas", explique Nicolas Toutain. Au château, quatre tonnes de tomates sont produites chaque année, mais ne sont pas commercialisées.