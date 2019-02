VIDEO. Une adolescente récolte près de 200 000 euros en ligne pour sauver l'exploitation agricole familiale

"Je dis merci à tous ceux qui ont participé, (...) 200 000 euros, c'est 20 ans de notre travail." Emilie Pécourneau, une adolescente de 15 ans, a décidé seule de lancer il y a plusieurs jours une cagnotte sur Leetchi.com pour venir en aide à l'exploitation agricole de ses parents, située à Madaillan (Lot-et-Garonne). "Au début, je voyais mes parents de plus en plus dans la galère. On parlait de plus en plus de factures, qu'on allait quitter la maison, qu'il fallait trouver une solution et tout ça... ", a expliqué Emilie, dimanche 24 février, dans l'émission "C Politique" sur France 5.

En voyant déjà sur internet que certains créaient des cagnottes sur Leetchi, ça m'a donné l'idée... Emilie sur France 5

Grâce à sa cagnotte intitulée "Aider une famille au bord de la rue", la jeune lycéenne a déjà récolté plus de 190 000 euros en six jours, mais elle ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle s'est fixée l'objectif d'atteindre les 450 000 euros d'ici la fin avril pour combler les dettes de ses parents. "On a fait des investissements personnels et professionnels (...) et puis à un moment donné, on a senti un faiblissement de la consommation des gens", a expliqué Joël Pécourneau.

"Avec quelque fois les factures qui arrivent, les sous qui ne rentrent pas comme on voudrait (...) On a presqu'envie de tout arrêter dans ces moments-là, parce qu'on se dit comment on va faire ?", a encore témoigné le père de l'adolescente. Avec les sous de la cagnotte, la famille Pécourneau compte éponger ses dettes et améliorer l'exploitation agricole. Toute cette histoire n'a en tout cas pas donné la vocation à Emilie. "Je suis vaccinée", avoue l'adolescente dans un sourire.