Les agriculteurs vont bloquer les dépôts de carburant dès lundi

Pour dénoncer le mépris dans lequel le gouvernement les tient, la FNSEA et les JA (jeunes agriculteurs) ont prévu de bloquer 14 raffineries et dépôts de carburant dans toute la France à partir de lundi matin.

C'est un mot d'ordre national : pour forcer à la réouverture du dialogue avec le gouvernement, les syndicats FNSEA et JA (Jeunes agriculteurs) ont prévu de bloquer 14 raffineries et dépôts de carburant à partir lundi 11 juin au matin.

En Île-de-France, les blocages pourraient même démarrer dès le dimanche après-midi.

"L'annonce de trop"

Cette mobilisation fait suite à "l'annonce de trop" : celle d'autoriser l'importation de 300 000 tonnes d'huile de palme pour la raffinerie de La Mède, près de Marseille.

Selon les agriculteurs, cela revient à sacrifier la filière française de biocarburants pour sauver 250 emplois chez Total, alors que la culture du colza fait vivre 20 000 personnes en France. "Si la société Total a intérêt à faire du biocarburant mais qu'elle ne le fait pas à partir de colza qu'elle peut trouver en France, c'est qu'elle l'achète moins cher et que c'est économiquement plus rentable pour elle" proteste Damien Greffin, le président de la FNSEA en Île-de-France. "Soit on fait le choix de maintenir une agriculture en France, soit on fait le choix de l'agro-industrie ou des multinationales."

Concurrence déloyale

Mais il n'y a pas que l'huile qui fait grincer des dents les agriculteurs. Il y a aussi le vin ou encore la viande; les traités économiques avec l'Amérique du Sud, le Canada... Autant de concurrences étrangères déloyales, et pas de réponse du gouvernement.

"Aujourd'hui, les agriculteurs sont méprisés par ce gouvernement. Si nous ne menons pas d'action, nous ne sommes pas entendus. Nous avons choisi de nous en prendre aux raffineries et aux dépôts de carburant car c'est stratégique pour la France. C'est donc un rapport de force que l'on instaure avec Emmanuel Macron" détaille Damien Greffin.

Un rapport de force pour renouer le dialogue, une position que l'on ne comprend pas au ministère de l'Agriculture : Stéphane Travert était en fin de semaine au congrès des... jeunes agriculteurs, et il a déjeuné avec les présidents des Jeunes agriculteurs et de la FNSEA.