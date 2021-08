Consommation : toutes les mentions "commerce équitable" ne se valent pas

La mention "commerce équitable" est affichée sur plus de 350 références dans un magasin alimentaire. Il est apposé sur le chocolat, les bananes, le café ou le thé... Aujourd'hui, cette mention de concerne plus seulement les produits de l'autre bout du monde, mais aussi ceux des agriculteurs français. Comment faire pour distinguer le vrai du faux pour le consommateur ?

Attention aux produits sans labels

À Nouvialle, dans le Cantal, un éleveur bovin a obtenu le label "bio et équitable en France" en 2019. Avant, Paul Toty travaillait sept jours sur sept pour un salaire à peine supérieur au SMIC. "Je ne voyais pas d'avenir dans ce que je faisais avant, je n'imaginais pas ma production perdurer 10 ans, 15 ans... Il fallait vraiment changer de pratique et changer de système", explique-t-il. Il gagne désormais 30% de plus : il peut faire des projets, investir, et définir ses prix. Avec ces nouveaux prix, non fixés par les distributeurs, "on a repris le pouvoir, et tout est transparent pour le consommateur", lance l'agriculteur.



Mais tous les produits "équitables" ne se valent pas. Sur une pâte à tartiner ou sur des biscuits, il est par exemple écrit "équitable", sans label pour le prouver. "Je ne peux pas vous dire que c'est bidon, mais je n'ai aucune garantie sur les pratiques derrière, parce qu'il n'y a pas un label avec cette rigueur du cahier des charges", précise Julie Stoll, déléguée générale commerce équitable. Un cahier des charges exigeant et contrôlé par la loi.