Ceta : le traité de libre-échange ratifié ne fait pas l'unanimité

Le Ceta, traité de libre-échange entre Europe et Canada, est adopté, mais avec 213 voix contre, dont 9 députés de la majorité. 52 députés marcheurs se sont même abstenus, un record de contestation au sein du groupe LREM. La gauche, qui a voté contre cet accord qui fait tomber les barrières douanières entre l'Europe et le Canada, ironise. "En même temps, on écoute Greta Thunberg à midi, et le soir on vote le Ceta. Cette forme d'hypocrisie finit par gêner, y compris des gens dans la majorité et c'est heureux", a affirmé Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste.



Un vote acquis après de vifs débats

Côté gouvernement, c'est profil bas. Certes le vote est acquis, mais après de vifs débats, il faut encore rassurer et convaincre : "Nous serons intransigeants sur le respect de tout, des normes, de ce qui rentre dans notre pays. Et donc nous avons à coeur, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de démontrer (...) que cet accord, c'est un bon accord pour la France et pour l'Europe", a précisé Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

