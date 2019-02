Allemagne : un référendum pour sauver les abeilles ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La question déplace les foules : devant les bureaux de vote, de longues files d'attente se forment. La pétition a reçu plus de 1 700 000 signatures et 18% des électeurs se sont déplacés. Or en Bavière, c'est la règle, à partir de 10%, le Parlement régional doit transformer le texte en proposition et soit l'adopter, soit organiser un référendum. "Les chiffres font peur, les insectes disparaissent, les abeilles ne sont qu'un symbole, le problème est très large", explique une militante déguisée en abeille.

"Un signal fort au niveau national"

"Le succès incroyable de cette pétition sur la biodiversité doit être un signal fort au niveau national", souligne Anton Hofreiter, député "Les Verts" de Bavière. Si le Parlement ne peut trancher, un référendum devrait donc être organisé d'ici six mois pour voter sur ces propositions qui visent à mieux protéger les abeilles.

