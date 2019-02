Alimentation : les prix des produits les plus vendus en hausse de 4%

Après une semaine de mise en application, la loi alimentation a déjà des effets : les prix des 100 produits les plus vendus ont augmenté de 2,6% en moyenne dans les supermarchés, et 4% en moyenne dans les hypermarchés. Mention spéciale aux alcools, qui ont subi une inflation de 9% en moyenne. "Le Nutella, je m'en passe, je n'en achète plus au prix où il est maintenant, pourtant j'ai une petite fille de sept ans qui adore ça", explique une consommatrice.

Des premiers contrats signés entre distributeurs et producteurs

La loi alimentation, entrée en vigueur au début du mois de février, vise pourtant à assurer de meilleurs revenus aux producteurs. "S'il y a un bonus pour les producteurs, bien sûr que c'est bien, mais c'est toujours trop cher pour nous", souligne un consommateur. "On voit que depuis le début du mois de décembre, quelques distributeurs ont signé des contrats avec le monde agricole pour mieux favoriser les agriculteurs, notamment sur le prix du lait", pointe en revanche Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA (Libre Service Actualité).

