Agriculture : une nouvelle politique agricole commune en Europe

Le monde agricole européen vit au rythme de la PAC depuis 1962. chaque année, 9,1 milliards d'euros sont distribués aux agriculteurs français. 77% d'entre eux bénéficient de ces aides, soit 340 000 exploitations dans l'Hexagone. Ces subventions représentent en moyenne 29 000 euros par an par professionnel et concernent essentiellement les céréaliers et les éleveurs bovins. Sans ces aides, une majorité d'agriculteurs seraient en déficit.

Baisse des aides de 5%

À l'heure où une nouvelle PAC est en plaine discussion, quelles sont les inquiétudes ? D'abord, la Commission européenne envisage de baisse de 5% les aides distribuées à la France. Autre crainte, une concurrence intra-européenne puisque dans la réforme, chaque État gagnerait un peu plus d'autonomie. La nouvelle politique agricole commune entrera en vigueur pour sept ans à partir de 2020.

Le JT

Les autres sujets du JT