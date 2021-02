Agriculture : à la découverte d’une coopérative qui innove dans le Lot

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans le Lot, une coopérative innove. "Notre originalité est à deux niveaux : d’abord, on est très ancrés à un territoire, décrit le directeur de la coopérative des Fermes de Figeac, Gérard Dhérissard. On est acteur du développement local et à notre échelle, on essaie d’être acteur des transitions d’aujourd’hui." Samedi 27 février, Catherine Matausch est allée à sa rencontre, dans le Lot, pour évoquer les agriculteurs qui innovent.

Innover pour répondre aux défis de l’agriculture de demain

Cette coopérative a pour objectif de "proposer une offre alimentaire de qualité et de proximité" et de jouer un rôle dans la transition énergétique. "On a mis en place près de huit hectares de toits solaires sur nos bâtiments d’élevage, ce qui en fait un des parcs les plus importants de France", explique le directeur. La coopérative tente aussi d’attirer de plus en plus de jeunes, qui sont nombreux à vouloir "un lien au vivant et des métiers qui ont du sens, qui donnent des solutions", ajoute Gérard Dhérissard.

