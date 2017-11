La Société générale annonce 900 nouvelles suppressions de postes en France d'ici à 2020

Cure d'austérité à la Société générale. La banque a annoncé, lundi 27 novembre, qu'elle supprimerait 900 postes supplémentaires en France d'ici à 2020, qui viennent s'ajouter aux 2 550 suppressions de postes déjà prévues depuis début 2016. 300 des 2 000 agences françaises de la Société générale doivent aussi fermer dans les trois ans. Des mesures comprises dans un plan visant à faire 1,1 milliard d'euros d'économies, que la banque présentera mardi aux investisseurs.

Le plan d'économies se fera "dans le respect du dialogue social", prend soin d'ajouter son communiqué, qui précise qu'il "pourrait conduire à environ 900 suppressions de postes".

Le groupe mise sur la banque en ligne et l'international

Les économies promises par le groupe se répartissent à peu près également entre ses trois principaux champs d'activités : banque de détail en France, activités internationales et "grande clientèle", soit notamment les activités de marchés.

La Société générale, qui déplore un "contexte moins favorable qu'anticipé" ces dernières années, espère éviter toute hausse de ses frais de gestion dans les trois prochaines années. Elle prévoit d'augmenter dans le même temps son chiffre d'affaires de 3% par an, et espère une nette hausse de son bénéfice net, à 6,5 euros par action en 2020 contre 4,3 euros en 2016.

Pour cela, le groupe mise sur la banque en ligne Boursorama, qui vise plus de deux millions de clients en 2020, et compte largement sur l'international pour augmenter ses recettes, avec une hausse de plus de 5% par an pour ses activités de banque de détail et de services financiers, comme l'assurance.