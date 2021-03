Formation : Emmanuel Macron veut promouvoir le mentorat auprès des jeunes

Lors d’un déplacement en Seine-Saint-Denis, lundi 1er mars au matin, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de promouvoir le mentorat auprès des jeunes. Il faut dire que ces derniers ont besoin d’être soutenus. Par ailleurs, des dispositifs déjà existants ont fait leurs preuves. En effet, cela fait deux ans que Souada Assoumani, cadre commerciale à Paris, a accepté de parrainer une étudiante marseillaise, Naomi Issouf. Épidémie oblige, elles font le point à distance. La jeune fille est en dernière année de master de commerce. Elle apprécie le soutien de son mentor qui lui prodigue de nombreux conseils judicieux. "Ça va me permettre d’être mieux informée sur l’orientation, d’avoir une vision plus professionnelle", estime-t-elle.

Une aide précieuse

La cadre commerciale a pris contact avec l’étudiante par le biais d’une association. Elle a, en outre, obtenu l’autorisation de son entreprise de mener cette mission de mentorat sur son temps de travail. "C’est un plus pour ces filleuls d’avoir un professionnel qui va lui ouvrir son carnet d’adresses, lui permettre de rencontrer beaucoup de monde, et d’avoir un réseau beaucoup plus élargi", explique Souada Assoumani.

