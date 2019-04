VIDEO. "On veut du matériel" : le personnel de l'hôpital de Valence tourne un clip pour dénoncer ses conditions de travail

La vidéo a eu un succès non négligeable sur internet, et pourtant elle évoque un sujet très sérieux, à savoir le manque de moyens dans les services d'urgences des hôpitaux. Le personnel des urgences de l'hôpital de Valence, dans la Drôme, est ainsi en grève illimitée depuis une semaine, et pour se faire entendre, les soignantes ont écrit une chanson SOS. Elles y crient leur amour du métier, mais y déplorent aussi le manque de moyens dans leur service.

Une chanson "avec les tripes"

"On fait de l'abattage de patients", constate Virginie Turrel, infirmière. "On les pique sans savoir leur nom, sans savoir pourquoi ils sont là. On leur parle 4 minutes. On les garde dans des conditions qui sont plus que précaires aujourd'hui", détaille-t-elle. Au départ, la chanson a été écrite pour lancer le mouvement de grève. À l'arrivée, il y a eu trois millions de vues en une semaine. "C'est fait avec nos tripes", confie ainsi Catherine Ayral, aide-soignante.

