PrioritéEmploi : les jeunes de la « génération Covid » en difficulté

Difficile parfois de trouver un emploi en adéquation avec sa formation. Sur la Côte d’Azur, dans le Nord ou en région parisienne, ils cherchent tous à entrer dans la vie active. À Valenciennes (Nord), Tommy Magry, diplômé d’un bac pro logistique, a 18 ans et cherche un emploi en logistique. Il n’a "pas envie de rester à rien faire". Jade Hairy, 24 ans, cherche un poste en production événementielle et touristique. Elle est au chômage depuis 6 mois à cause de la crise sanitaire. Difficile également pour elle, malgré ses diplômes et sa motivation, de trouver un poste dans ce secteur en crise.

Frappés par la crise

Jean-Rémi Rieunier aimerait quant à lui trouver un poste dans un cabinet d’audit. Le jeune homme de 25 ans sort d’une prépa et est diplômé d’une école de commerce. Malgré tout, il ne trouve toujours pas de contrat. "Des promos avant avaient déjà un poste avant d’être sorties d’école", note-t-il, un peu désemparé. Après 60 candidatures et 8 entretiens les 6 derniers mois, il s’est fixé comme objectif de trouver un travail avant janvier 2021.

