"Le taux de chômage a légèrement reculé" : c'est une rengaine que l'on entend depuis quelques temps déjà sur les plateaux télés et en une des journaux.

Mais y a-t-il vraiment de moins en moins de chômeurs ? Les conditions d'inscription à Pôle emploi et les radiations qui se sont durcies récemment n'influencent-elles pas les chiffres du chômage ?

Autre problématique, celle des travailleurs précaires qui ne travaillent parfois qu'une heure ou deux par semaine : sont-ils comptabilisés comme chômeurs ? Et pourquoi les chiffres donnés par l'Insee et ceux de Pôle emploi ne sont-ils pas les mêmes ? D'autant plus que l'écart se creuse entre les deux institutions : d'une différence de 300 000 chômeurs en 2013, on est passé à 900 000 début 2019.

Autant de questions que nous avons posées à François Fontaine, économiste, chercheur et professeur à l'Université Paris 1.

