Les idées claires : l'intelligence artificielle va-t-elle détruire des emplois ?

Avec le développement et la démocratisation de l'intelligence artificielle, à quels bouleversements devons-nous nous attendre ? Est-ce que demain les robots travailleront à notre place ? D'après une étude du cabinet d'audit PwC, l'intelligence artificielle pourrait créer autant d'emplois qu'elle en supprimera.

Mais alors de quels emplois parle-t-on ? Doit-on s'attendre à une suppression des emplois manuels comme lors de la révolution industrielle ou sont-ce, au contraire, les emplois les plus qualifiés les premiers concernés ?

Autant de questions que nous avons posées à Raja Chatila, professeur à Sorbonne université à Paris et directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique (ISIR).

"Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio

Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que l’information vérifiée, Les Idées claires démêle le vrai du faux. Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un.e expert.e et Nicolas Martin (producteur de la "Méthode scientifique" sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue. Retrouvez l'intégralité des épisodes dans le dossier "Les Idées claires"

Ecoutez et abonnez-vous au podcast