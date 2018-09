La Bretagne et les Pays de la Loire étaient les régions les moins touchées par le chômage en 2017

A l'inverse, c'est dans les Hauts-de-France, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur que les difficultés sont les plus importantes.

Les Pays de la Loire et la Bretagne ont affiché en 2017 les taux de chômage les plus bas, quand les Hauts de France, l'Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été les plus touchés par le chômage, selon une étude du ministère du Travail publiée vendredi 21 septembre.

L'an dernier, alors que le taux de chômage était de 9,1% sur l'ensemble de la France métropolitaine, les Pays de la Loire ont enregistré un taux de 7,8% et la Bretagne de 7,9%. A l'inverse, les Hauts de France ont enregistré 11,6%, l'Occitanie 11% et la région Paca 10,8%.

La Dares, le service des statistiques du ministère, divise aussi la France en 304 "zones d'emploi", entre lesquelles les écarts sont plus marqués. Celles des Herbiers (Pays de la Loire) a connu un taux de chômage de 4,7% en 2017. A l'autre extrême, il était de 16,9% dans celle de Agde-Pézenas (Occitanie).

Moins de demandeurs d'emploi dans l'Ouest et dans l'Est

Plus globalement, l'ouest et l'est de la France métropolitaine se sont caractérisés par des taux plus faibles, (inférieurs à 7%), quand le Nord et le Sud ont affiché des taux supérieurs à 12%.

Les 15 zones d'emploi aux taux les plus élevés (13,9% et plus) se situent en Occitanie pour 7 d'entre elles (Agde-Pézenas, Alès, Céret, Perpignan, Narbonne, Sète, Béziers) et pour 8 dans les Hauts-de-France (Thiérache, Maubeuge, Valenciennes, Tergnier, Saint-Quentin, Lens-Hénin, Calais, Roubaix-Tourcoing).

A l'inverse, les 15 zones d'emploi affichant le plus faible taux de chômage se situent, pour cinq d'entre elles, dans l'ouest de la France (Laval, Mayenne, Vitré, Ancenis, Les Herbiers), trois à l'ouest de Paris (Rambouillet, Plaisir, Houdan) et quatre dans le Massif central (Lozère, Mauriac, Rodez, Saint-Flour).