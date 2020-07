Italie : l'exil des jeunes diplômés

Vanessa Difine, professeure de musique, vient du Sud de l'Italie mais c'est à Bruxelles, en Belgique, qu’elle vit aujourd'hui. Elle fait partie des centaines de milliers de jeunes Italiens qui ont trouvé du travail ailleurs en Europe. "Je connais beaucoup d'Italiens ici qui ont fait le même choix, et souvent ça a été douloureux, mais pour ma part, il fallait partir pour réussir vraiment", explique-t-elle. La fuite concerne surtout les diplômés de l'enseignement supérieur. L'an dernier, 160 000 d'entre eux se sont envolés hors d'Italie.

Deux raisons sont avancées : le manque de perspectives après l'université, mais également la méconnaissance des besoins du monde du travail par les étudiants. Pourtant, certains secteurs recherchent désespérément des candidats à l'embauche. La société Euroédilé recherchait 30 employés, mais les agences pour l'emploi n'avaient personne à proposer. "On se demande vraiment comment c'est possible", s'interroge Nereo Parisotto, le directeur de l'entreprise.

Un pays très âgé

Conséquence de la fuite des jeunes cerveaux : l'Italie est aujourd'hui le deuxième pays le plus âgé au monde, juste derrière le Japon, et compte plus de retraités que d'actifs. Le taux de chômage important chez les jeunes n'est pas la seule raison. "Beaucoup de villages se désertent. La main d'oeuvre qualifiée part en Allemagne ou au Royaume-Uni. Beaucoup d'Italiens ne font pas assez de bébés et le flux migratoire ne suffit pas à endiguer le phénomène", explique le journaliste Lionel Feuerstein en duplex de Sicile. Le gouvernement italien pourrait bientôt se pencher sur la question de la relocalisation des entreprises nationales afin d'endiguer en partie le phénomène.

