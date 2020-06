Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité baisse en mai (-3,3%) mais le nombre de chômeurs en activité partielle augmente fortement (+14,2%)

Selon les données publiées jeudi par le ministère du Travail et Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 3,3% le mois dernier, soit 149 900 personnes de moins par rapport au mois d'avril.

La pile de dossiers s'accumule sur les bureaux des agences de Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B, C continue d’augmenter et s’établit à 6 125 400 millions (hors Mayotte), soit son plus haut niveau enregistré depuis 1996, selon les données publiées jeudi 25 juin par le ministère du Travail et Pôle emploi.

Le nombre de chômeurs a diminué de 3,3% en mai, soit 150 000 inscrits en catégorie A en moins, une baisse due au retour de demandeurs d'emploi vers l'activité réduite (catégories B et C) avec le déconfinement.

Ce nombre reste cependant au niveau très élevé de 4,426 millions après les hausses exceptionnelles de 22,6% en avril et 7,1% en mars. Au total, l'effectif des catégories A, B et C a continué d'augmenter, de 1%, à 6,125 millions, son plus haut niveau historique.