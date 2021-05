Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmente de 1,7% en avril

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a enregistré une hausse de 1,7% en avril, soit 65 600 inscrits en plus, pour s'établir à 3,863 millions, selon les chiffres de la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), qui dépend du ministère du Travail, publiés jeudi 27 mai. En incluant les personnes ayant exercé une activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) s'établit à 6,012 millions au mois d'avril. Soit un niveau quasi-stable par rapport au mois précédent (-0,1%).

Pour la catégorie A, cette hausse de 1,7% est la plus forte observée depuis avril 2020. Elle s'explique en partie par les restrictions sanitaires décidées au mois d'avril, qui ont pu avoir des répercussions sur les "animations de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents". Cette hausse est nettement plus marquée pour les travailleurs jeunes (+3,2%) que pour les âges médians et les seniors (+1,6% et +1,3%), sans doute en lien avec les métiers concernés. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie B et C est en revanche en forte baisse, en particulier dans la catégorie C (-4,8 %), certains ayant basculé vers la catégorie A.