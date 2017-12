Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,8% au mois de novembre

Après une légère hausse en octobre, le nombre de demandeurs d'emploi en France métropolitaine repart à la baisse en novembre. Les chiffres communiqués mercredi 27 décembre par le ministère du Travail font état d'une baisse de 0,8% en novembre. Ainsi, fin novembre, en France métropolitaine, 3 454 100 personnes inscrites à Pôle Emploi étaient sans emploi (catégorie A), ce qui représente 29 500 chômeurs de moins par rapport au mois précédent.

En un mois, le nombre d'hommes demandeurs d'emploi en catégorie A a reculé de 1,3%. Les femmes demandeuses d'emploi en catégorie A sont elles aussi légèrement moins nombreuses par rapport au mois d'octobre. Leur nombre a reculé de 0,4% en un mois. Le nombre de demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans a également reculé de 2% entre octobre et novembre, contre 0,8% pour les demandeurs d'emploi âgés de 25 à 49 ans, et 0,4% pour les plus de 50 ans.

Une baisse de 0,1% en un an

Sur trois mois, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'élève à 2,4% (- 86 300). Sur un an, elle représente une baisse de 0,1%. Selon le ministère du Travail, 2 157 300 personnes sont inscrites à Pôle emploi tout en exerçant une activité réduite (catégories B, C), ce qui porte le nombre total d'inscrits à 5 611 400 personnes.