Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 0,2% en octobre, après une forte baisse en septembre

Après une embellie sur le front de l'emploi en septembre, le nombre de demandeurs d'emploi en France métropolitaine repart légèrement à la hausse, avec une augmentation de 0,2% en octobre, selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail, vendredi 24 novembre. Le nombre de chômeurs en catégorie A s'élève à 3 483 600, soit 8 000 de plus qu'en septembre 2017, qui avait enregistré la plus forte baisse depuis un an, avec 1,8% de demandeurs d'emploi en moins.

En France métropolitaine, sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 1,5 % pour les hommes et de 0,4 % pour les femmes. Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 4,5 % pour les moins de 25 ans, de 0,9 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans, et progresse de 0,8 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue sur trois mois de 0,1 % (- 5 400). Ce nombre reste stable sur un mois (+100) et progresse de 2,8 % sur un an.