Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en hausse de 0,9% en novembre

Cette hausse intervient après six mois consécutifs de baisse, qui s'expliquait avant tout par des bascules de chômeurs ayant repris une activité réduite.

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a enregistré une hausse de 0,9% en novembre, soit 34 400 inscrits supplémentaires, pour s'établir à 3,828 millions, selon les chiffres du ministère du Travail, publiés lundi 28 décembre.

Cette hausse intervient après six mois consécutifs de baisse, qui s'expliquait avant tout par des bascules de chômeurs ayant repris une activité réduite (catégories B et C).

Le nombre de chômeurs en catégorie A est supérieur d'environ 10% (+341 800) à celui de fin février, avant le début de la crise sanitaire, d'après la Dares, le service de statistiques du ministère du Travail.