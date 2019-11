VIDEO. Des acteurs extraordinaires

Ils s’appellent Marie-Claire, Thierry ou Jérôme et ce sont des acteurs hors du commun. Ils font partie de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, une troupe de théâtre composée exclusivement de comédiens et comédiennes en situation de handicap mental. Né il y a quarante ans, ce projet artistique demeure unique en France. Les spectacles créés sont confiés à un panel de metteurs en scène et sont présentés au Théâtre de l’Oiseau-Mouche à Roubaix, avant de partir en tournée. La compagnie a créé 47 spectacles, joués plus de 1 600 fois dans 19 pays.

S'inventer ses propres techniques

Thierry Dupont, acteur qui compte trente ans d’expérience, ne sait ni lire ni écrire mais il apprend ses textes en faisant des dessins, une technique infaillible qu’il a inventée. Jérôme Chaudière, lui, a quitté sa ville de Clermont-Ferrand pour réaliser son rêve d’acteur il y a trois ans. Marie-Claire Alpérine, tout comme Dolorès Dallaire, découvrent également chaque jour les sensations de la scène malgré leur handicap. "Envoyé spécial" a suivi tout au long des répétitions cette troupe pas comme les autres.

Un reportage d’Anouk Burel et Christophe Bazille avec Babel diffusé dans "Envoyé spécial" le 28 novembre 2019..