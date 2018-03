VIDEO. Pesticides : "Les industriels nous ont fait la propagande de leurs produits dangereux pendant des décennies"

Agriculteur en Charente, Paul François, 54 ans aujourd'hui, a été intoxiqué en avril 2004 par un produit de la firme américaine Monsanto : le Lasso, un herbicide anciennement commercialisé par la firme. Le début de la descente aux enfers : hospitalisation, coma, psychiatrie… Reconnu handicapé à 40%, il est empoisonné à vie et mène depuis un long combat judiciaire contre la multinationale.

Pendant plus de vingt ans, comme son père le faisait, ce paysan a épandu des tonnes de produits phytosanitaires sur ses cultures : fongicides, insecticides, désherbants… tout l’arsenal du petit chimiste céréalier. "Dans un premier temps, cette chimie nous apporte que du bonheur. C’était du confort dans le travail et cela a permis de stabiliser les revenus. Tout le monde s’y retrouvait…"



"Le nom du produit [Caramba] rappelle une friandise"

"Pendant cette période, à aucun moment je me suis dit qu’il y avait un danger pour nous, agriculteurs", affirme-t-il aujourd’hui en se souvenant des visites d’exploitations d’avenir pendant lesquelles les industriels montraient aux agriculteurs ciblés les nouvelles techniques et les nouveaux produits, avant le restaurant et le spectacle offerts à Paris… Paul François ressort alors de ses placards les anciennes plaquettes publicitaires vantant les mérites des pesticides : "Voilà comment les industriels nous ont fait cette propagande pendant des décennies sur leurs produits dangereux."

Des cultures de blé à perte de vue, des familles heureuses regardant le père au travail sur son tracteur, des couples dansant au milieu des champs après un désherbage… Le président de l’association Phyto-Victimes, venant en aide aux professionnels victimes des pesticides, aime prendre en exemple une pub montrant une petite fille mangeant du pain : "Celle-là, je la trouve particulièrement scandaleuse. Le nom du produit [Caramba] n’a pas été choisi au hasard. Il rappelle une friandise. Pouvez-vous imaginer qu’il peut être toxique pour votre santé ? Les agriculteurs n’ont pas réagi plus tôt parce qu’on a entretenu ce discours rassurant."

A lire > Un paysan contre Monsanto, par Paul François, avec Anne-Laure Barret (éd. Fayard, 2017).