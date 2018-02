Le retour difficile au travail après un cancer

Le cancer nécessite souvent une longue période de traitement pour en venir à bout. Après la guérison, le retour au travail est aussi une épreuve difficile. Maud Ramon, assistante sociale, a repris une activité professionnelle après 16 mois de traitement. Elle a pu compter sur sa hiérarchie pour l'épauler, aménager son emploi du temps et faciliter son retour.

Des liens plus forts avec les collègues

"La charge de travail d'une assistante sociale est particulièrement importante", précise Isabelle Hebrant, responsable de l'action sociale en Gironde. L'épreuve du cancer a même renforcé les liens entre Maud Ramon et ses collègues, dont certaines ont assisté à des séances de chimiothérapie. "Au début, pour elle, faire une journée entière c'était compliqué. Aujourd'hui, on sent qu'elle peut y arriver", dit une collègue admirative.

