Feuilleton : Portugal, l'eldorado des Français (2/5)

Ils vont bientôt quitter la Normandie pour le sud du Portugal. Pour vivre à quelques pas de l'océan, Jean-Louis et Marc ont dû faire des concessions et acheter une maison plus petite. Meubles, bibelots, vêtements, en une semaine ils ont quasiment tout vendu pour le grand départ.

Une vie plus douce

Joëlle a quitté la France depuis un an. Cette retraitée appelle ses deux fils et ses cinq petits-enfants deux fois par semaine, en cas d'urgence, elle n'est qu'à deux heures d'avion. "Moi ma retraite, ce n'est pas pour faire la nounou, c'est pour profiter de la vie un peu", assume la grand-mère. À Lisbonne, les anciens profitent de la douceur de vivre dans les jardins et disputent des parties de cartes passionnées. Des produits de qualité, un rythme de vie plus lent, des prix plus doux, les Français installés au Portugal voient leur pouvoir d'achat s'envoler.

Le JT

Les autres sujets du JT